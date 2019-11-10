جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة للمعيدين والمعيدات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة جازان عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على درجة (معيد)، للمواطنين من الجنسين.

وجاءت الوظائف وفقًا الشروط التالية:

– أن يكون المتقدمـ/ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون لائقة صحيًا.

– ألا يكون المتقدمـ/ـة على رأس عمل حكومي، أو سبق فصله من وظيفة حكومية.

– أن يكون حاصل/ـة على شهادة البكالوريوس أو الماجستير (انتظام) من جهة معترف بها ولديه/ـها وثيقة التخرج الرسمية، والسجل الأكاديمي.

– أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم في حالة الحصول على المؤهل من خارج المملكة.

– ألا يقل تقديره/ـا في مرحلة البكالوريوس والماجستير عن جيد جدًا (إذا كان حاصلًا على الماجستير من جامعة تمنحها بتقدير) وبمعدل لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو (80 من 100) أو ما يعادلها.

– ألا يكون قد مضى على حصولهـ/ـا المتقدمـ/ـة على آخر درجة علمية أكثر من خمسة أعوام فلا يقبل من حصل عليها قبل عام 1435/ 1436هـ.

– أن يكون تخصص المتقدمـ/ـة في الماجستير امتدادًا لتخصص البكالوريوس (خاص لحملة الماجستير).

– ألا يزيد عمره/ـا المتقدمـ/ـة عن 29 سنة لحملة البكالوريوس و35 سنة لحملة الماجستير فلا يقبل مَن وُلد قبل تاريخ (20/03/1412هـ) لحملة البكالوريوس، ولا يقبل مَن وُلد قبل (20/03/1406هـ) لحملة الماجستير.

– إنهاء تدريب سنة الامتياز، والحصول على شهادتها للتخصصات التي تتطلب ذلك قبل أو وقت الإعلان.

– يشترط للمتقدمين الملتحقين ببرنامج (ماجستير أو دكتوراه) أن يكون التخصص مدرجًا في الإعلان، وأن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث المعمول بها في الجامعة.

– الحصول على اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس والحصول على شهادة مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS) أو ما يعادلها، واجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية السعودية للتخصصات التي تطلب ذلك، والحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإتمام سنة الامتياز.

وأوضحت الجامعة، أن فتح بوابة التقديم ستكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1441/03/20هـ إلى يوم الخميس الموافق 1441/03/24هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــا)