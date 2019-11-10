وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عن وظائف إدارية وأمنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “ أفيردا السعودية العالمية المحدودة، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات ” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضح البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى– مشرف إداري (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، إداري مكتب (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الرسم والتصميم الهندسي، موظف أمن (للرجال): شهادة الثانوية العامة.

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