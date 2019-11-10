لبشرة مشرقة.. نصائح بسيطة للحد من ظهور التجاعيد

أميرة خالد(صدى):

التجاعيد والخطوط الدقيقة من أكثر مشكلات البشرة التي تواجه الفتيات، خاصة عند ظهورها في سن الشباب، إذ تتسبب في تغيير ملامح الوجه وجعله أكبر عمرًا.

ويمكنك حماية بشرتك من ظهور هذه التجاعيد المزعجة لأكبر فترة ممكنة، والحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها وشبابها، من خلال عدة نصائح.

في البداية يجب «الحد من تناول السكر» والأطعمة الغنية بالسكريات؛ إذ يتسبب زيادة مستويات السكر في الدم في زيادة إفراز هرمون الأندروجين الذي يحفز ظهور حب الشباب والتجاعيد والخطوط الدقيقة.

كما يجب «الامتناع عن التدخين»، فهو ليس ضارًا بالصحة الجسدية فقط بل تصل أضراره إلى البشرة أيضًا والتسريع من ظهور التجاعيد؛ واحرصي على «استخدام زيت جوز الهند» فهو من المرطبات الطبيعية للبشرة، ويساهم في تقليل التجاعيد وترطيب البشرة باستمرار.

ويعد «تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين» مثل «الجزر» من أفضل علاجات التجاعيد الطبيعية، إذ تعد البيتا كاروتين من مشتقات فيتامين A ويحافظ على البشرة من التلف، ويستخدم غالبًا في صنع مستحضرات التجميل المضادة للتجاعيد.

واحرصي على «غسل الوجه بانتظام» وتنظيفه من بقايا المكياج والأتربة والشوائب العالقة به خاصة قبل التوجه إلى النوم، إذ يؤدي ترك المكياج على الوجه لامتصاصه داخل البشرة وظهور التجاعيد، ويُفضل تناول كوب من «شاي أوراق الليمون» الذي يعمل على مكافحة التجاعيد.

وقد يهمل البعض «النوم بشكل صحيح» فيما يؤدي النوم بطريقة خاطئة خاصة إذا كانت تؤدي للضغط على الوجه، إلى ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء في البشرة، كما يجب الحرص على «تجنب الأشعة فوق البنفسجية» التي تعد السبب الرئيسي لحدوث تجاعيد الوجه والعنق، من خلال استخدام واقي الشمس.