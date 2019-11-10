بعد هجومها على الشيخ الشعراوي.. أسما شريف منير تطالب بعدم إهانة والدتها المتوفية

القاهرة(صدى):

وجّهت الفاشينستا والإعلامية أسما شريف منير، رسالة إلى منتقديها، بعد تصريحاتها بشأن الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقالت أسما : «لكل شخص شتمني ولسه بيشتم وخاض في شرفي، الله يسامحك، أرجو بلاش شتيمة في أمي لأنها متوفية».

وكانت أسما شريف منير قد وصفت منهج الشيخ الشعراوي بالمتطرف، لكنها تراجعت عن ذلك وأكدت أن التعبير خانها فقط ولم تنتقي الكلمات الصحيحة للتعبير عن رأيها.