حساب المواطن يوضح أحقية البنوك في سحب الدعم

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، على عدم أحقية البنوك في تحصيل أية متأخرات أو سداد أقساط من قيمة الدعم.

وجاء ذلك ردًا على شكوى أحد المستفيدين، عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

ورد البرنامج قائلًا: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد.