وظائف شاغرة للجنسين في مراكز عبور

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان «عبور» للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للجنسين من المواطنين والمقيمين؛ للعمل لدى فصول فرط الحركة بمدارس الجودة الأهلية التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأوضحت المجموعة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصصات «الفيزياء، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، الفنية، والتربية الخاصة (مسار توحد، فكري، اضطرابات سلوكية) » .

كما أشارت إلى أن على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي من هنــــــا .