شاهد.. موقف محرج لـ بوريس جونسون أمام الحشود يُحيل وجهه إلى الأحمر

لندن(صدى):

تعرّض رئيس الوزراء البريطاني، إلى موقف محرج أمام حشد من الجمهور، خلال وضعه إكليل الزهور أمام نصب تذكاري.

وتقدّم جونسون، إلى النصب التذكاري قبل انتظار إشارته؛ لكنه أدرك الخطأ الذي وقع فيه وتراجع إلى الوراء مرة أخرى، ما جعل لون وجهه يتغير إلى اللون الأحمر.

يذكر أن هذه هي المشاركة الأولى لرئيس الوزراء المستقبل في إحدى الذكريات، منذ تعيينه، ويُقام الاحتفال لتكريم مساهمات رجال ونساء الخدمات المدنية والعسكرية وأعضاء الكومنولث في الحرب العالميتين والنزاعات اللاحقة.