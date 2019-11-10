لخسارة الوزن سريعا.. أطعمة تجنبيها في النظام الغذائي

أميرة خالد(صدى):

يحاول الكثير من الأشخاص سواء سيدات أو رجال، إنقاص أوزانهم والوصول إلى جسم صحي ومثالي خالي من العيوب، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

وبينما تبع البعض أنظمة رجيم تعتمد على أطعمة ومشروبات صحية في ظاهرها، قد تكون هذه الأطعمة هي سبب زيادة أوزانهم وتعيقهم عن خسارة الوزن، إذ يوجد عدة أطعمة تزيد من الوزن دون أن نشعر.

وتعد «منتجات الألبان خالية الدسم» من أكثر الأطعمة التي يعتقد البعض أنها تساعد على خسارة الوزن ومثالية للرجيم، والحقيقة عكس ذلك تمامًا، إذ يمكن أن يتسبب الزبادي أو الحليب خالي الدسم في زيادة الوزن والشعور بالجوع؛ لأنه لا يكون مُشبعًا مثل الحليب كامل الدسم.

ويحتوي الحليب خالي الدسم على كميات أكبر من السكر؛ لتحليته حتى يتم تحسين النكهة، كما أنه يمد الجسم بعناصر غذائية أقل من كامل الدسم الذي يعد مصدرًا أساسيًا للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وبالتالي يتسبب نزع الدسم في صعوبة امتصاص هذه الفيتامينات.

كما يعتقد البعض أن خبر القمح الكامل مثالي للرجيم ومن أكثر الأنواع الصحية، ولكن عن الاستمرار في تناول منتجات القمح الكاملة لفترة طويلة يُعيق خسارة الوزن، كما أنه يسبب تراكم الدهون في البطن وخفض مستويات الطاقة في الجسم.

قد يلجأ البعض إلى تناول السلطة الخضراء من المطاعم نظرًا لطبيعة عملهم معتقدين أنها مفيدة وصحية، ولكن يجب التأكد من مكوناتها واحتوائها على خضروات طازجة، وعدن احتوائها على أي دهون وزيوت أو صلصات أو أملاح زائدة، ومن الأفضل تجهيز طبق السلطة من المنزل.

وبالرغم من الفاكهة عنصر أساسي في عملية إنقاص الوزن، إلا أن الفاكهة المجففة التي يلجأ إليها الكثير تحتوي على مقادير من السكر الخفي الذي يزيد من الوزن وليس خسارته، والأفضل تناول الفواكه الطازجة بعيدًا عن تلك المجففة لضمان الحصول على فوائدها الصحية .

كما يجب الابتعاد عن أنواع الفواكه التي تزيد الوزن فليست جميعها مناسبة للرجيم حتى إن كانت طازجة، مثل «البلح، المانجو، والعنب»، إذ من الأفضل الاعتماد على الفواكه المناسبة للرجيم مثل «الجوافة، البرتقال، والتفاح».