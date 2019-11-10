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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مصرع امرأة طعنًا بالطائف

مصرع امرأة طعنًا بالطائف
عبد العزيز القثامي(صدى):

لقيت امرأة، مصرعها طعنًا على يد أحد أقاربها في محافظة الطائف.

وقتل مواطن ابنة عمه، داخل المنزل بتسديد لها عدة طعنات، وفرّ هاربًا قبل وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث.

وتمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة به، فيما تم تسليمه إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياويلك من الله لماذا تقتل نفس بدون ذنب القصاص طيروا رأسه ودوه الكلاب تأكله من الضروري بعد القصاص رمي جسمه الكلاب تأكله مجرم وين تروح من الله

[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 1 ساعة

ربنا يرحمها القصاص ان شاء الله بس اتمني عدم تنازل اولياء الدم

[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 52 دقيقة

جيزان الطائف مكة المكرمة

الطعن بالسكين حتى الموت ..عندهم في سهولة شرب علبه عصير حمضيات

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