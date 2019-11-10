مصرع امرأة طعنًا بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

لقيت امرأة، مصرعها طعنًا على يد أحد أقاربها في محافظة الطائف.

وقتل مواطن ابنة عمه، داخل المنزل بتسديد لها عدة طعنات، وفرّ هاربًا قبل وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث.

وتمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة به، فيما تم تسليمه إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.