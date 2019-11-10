مصرع امرأة طعنًا بالطائف
لقيت امرأة، مصرعها طعنًا على يد أحد أقاربها في محافظة الطائف.
وقتل مواطن ابنة عمه، داخل المنزل بتسديد لها عدة طعنات، وفرّ هاربًا قبل وصول قوات الأمن إلى موقع الحادث.
وتمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة به، فيما تم تسليمه إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
لا لا لا للعقول[ عدد التعليقات: 349 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياويلك من الله لماذا تقتل نفس بدون ذنب القصاص طيروا رأسه ودوه الكلاب تأكله من الضروري بعد القصاص رمي جسمه الكلاب تأكله مجرم وين تروح من الله
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6171 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يرحمها القصاص ان شاء الله بس اتمني عدم تنازل اولياء الدم
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 138 ] نشر منذ 52 دقيقة
جيزان الطائف مكة المكرمة
الطعن بالسكين حتى الموت ..عندهم في سهولة شرب علبه عصير حمضيات