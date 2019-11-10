إفتتاح فعاليات اليوم العالمي للأشعة والفيزياء الطبية 2019

محمد بن طحيطح(صدى):

مدير صحة بيشة سعيد بن جابر القحطاني وبحضور المساعدين ومدير مستشفى الولادة والأطفال تم إفتتاح فعاليات اليوم العالمي للأشعة والفيزياء الطبية 2019م وذلك في البهو الرئيسي لمستشفى الولادة والأطفال ببيشة.

وتعتبر هذه الفعالية هى ترجمة حقيقة لجهود المستشفى وحرصها الدائم على مواكبة أحدث المستجدات العلمية فى المجال الطبى، وكذلك توفير أحدث الأجهزة الطبية مع تدريب الكوادر الفنية المؤهلة كلٌ فى تخصصة وذلك من خلال إستراتيجية إدارة المستشفى المتماشية مع رؤية المملكة الصحية 2020.

والفيزياء الطبية بأفرعها الأربعة فيزياء العلاج الإشعاعي، وفيزياء التشخيص الإشعاعي، وفيزياء الطب النووي تعمل مع الطبيب المعالج للأورام جانباً بجنب، حيث تحدد الجرعة المناسبة من الإشعاع التى يتعرض لها المريض مع العمل على الحد من وصول الإشعاع للخلايا السليمة من خلال تطبيقات التشخيص وأجهزة العلاج، وفيما يتعلق بالنوع الرابع وهو الفيزياء الصحية الطبية والذى يحرص على سلامة المنشأة والعاملين بها من التعرض الإشعاعى وعدم تجاوزه الحدود الدولية المسموح بها بالإضافة لكيفية التخلص من النفايات الإشعاعية دون الإضرار بالبيئة.

وتهدف هذه الفعالية إلى التعريف بدور الأشعة والفيزياء الطبية،

وشمل المعرض المصاحب للفعالية على عدة أركان بوجود أحدث الأجهزة وتم شرح مفصل عن كيفية وطرق استخدام الأشعة، وكذلك تقديم النصائح التوعوية والتثقفية للمراجعين وزوار المستشفى حول هذا الفرع من العلوم الطبية، وشملت الفعالية على عدة أركان (ركن الأشعة السينية، والمقطعية، والملونة، والموجات فوق الصوتية، وتصوير الثدي، والفيزياء الطبية).

الجدير بالذكر أن مدير صحة بيشة قام بعمل جولة لقسم الأشعة وكذلك الصيدلية بالمستشفى وأيضاََ الوقوف على مشروع الطوارئ وذلك للإستعداد لمرحلة التشغيل الكامل للمستشفى.