تقنية ثورية جديدة في جاكوار لاند روفر

لندن(صدى):

تعمل شركة جاكوار لاند روفر، على الاستثمار تقنية ثورية للإلكترونيات ستتيح ميزات غير مسبوقة للشركة.

وترى الشركة، أن التقنية لاستعمالها لتكون «شاشات على الكونسول لإظهار المعلومات فقط عند الحاجة لمساعدة المصممين على تحقيق تصميمات انسيابية وبدون أزرار للسيارات المستقبلية».

من جانبه، أوضح Ashutosh Tomar المدير التقني للبحوث الكهربائية في جاكوار لاند روفر، أن «قطاعات الصحة والفضاء والتقنيات والصناعات العسكرية تستفيد بالفعل من الإلكترونيات الهيكلية وأن أبحاثنا تقود الطريق في قطاع السيارات من خلال إدخالها إلى المقصورة لأول مرة».