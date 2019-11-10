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قانونية تكشف أسباب العضل: طمع أو انتقام الأب (فيديو)

قانونية تكشف أسباب العضل: طمع أو انتقام الأب (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

كشفت رنا الدكنان المحامية والمستشارة قانونية، عن أبرز أسباب «قضايا العضل» التي تعاني بسببها المرأة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «سيدتي»، أن الأسباب تضمن عدم رضا البنت عن الزواج من ابن عمها في بعض العوائل، أو انتقام الأب من الأم في الابنة، أو بسبب طمع الأب في الراتب، وأحيانًا يكون الابنة ليس لديها إخوان أشقاء والولي يتعنت معها.

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