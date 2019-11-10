  • الأحد 10

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الزعاق : نعيش أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الأخطر عند البحارة

بالفيديو.. الزعاق : نعيش أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الأخطر عند البحارة

بالفيديو.. الزعاق : نعيش أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الأخطر عند البحارة
عادل الحربي(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، عن بدء أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج.

وقال الزعاق : عيش في أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج ويسمى عند أهالينا في الكويت بخفوق الأحيمر وعند أهالينا في سلطنة عُمان بضربة الأحيمر.

وأضاف : وفيه موجة برد تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء إلا انه لا تدوم طويلاً وسنلاحظ البرودة في هذا الأسبوع.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *