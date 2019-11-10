بالفيديو.. الزعاق : نعيش أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الأخطر عند البحارة

عادل الحربي(صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، عن بدء أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج.

وقال الزعاق : عيش في أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج ويسمى عند أهالينا في الكويت بخفوق الأحيمر وعند أهالينا في سلطنة عُمان بضربة الأحيمر.

وأضاف : وفيه موجة برد تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء إلا انه لا تدوم طويلاً وسنلاحظ البرودة في هذا الأسبوع.