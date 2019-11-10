بالفيديو.. الزعاق : نعيش أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الأخطر عند البحارة
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، عن بدء أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج.
وقال الزعاق : عيش في أول موسم غياب نجم الأحيمر وهو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج ويسمى عند أهالينا في الكويت بخفوق الأحيمر وعند أهالينا في سلطنة عُمان بضربة الأحيمر.
وأضاف : وفيه موجة برد تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء إلا انه لا تدوم طويلاً وسنلاحظ البرودة في هذا الأسبوع.
نعيش في أول موسم غياب نجم الأحيمر
وهو الموسم الأخطر عند البحارة في #الخليج ويسمى عند أهالينا في #الكويت بخفوق الأحيمر وعند أهالينا في #سلطنة_عُمان بضربة الأحيمر
وفيه موجة برد تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس #الشتاء إلا انه لا تدوم طويلاً
وسنلاحظ البرودة في هذا الأسبوع pic.twitter.com/TqpjfreZ7q
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 10, 2019
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