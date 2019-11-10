الكويت تكشف مصير صاحب مسابقة « أجمل سيقان للنساء »

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الجهات الأمنية في الكويت، عن مصير المواطن الكويتي الذي دعا إلى مسابقة لتصوير «أجمل سيقان للنساء» مقابل جائزة ذهبية لأجمل صورة، ما أثار ضجة واسعة.

وأعلنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، قرارها بإخلاء سبيل المواطن بكفالة مالية بقيمة 500 دينار أي نحو 1600 دولار، وذلك بعد حجزه لعدة أيام بشكوى مقدمة من إدارة المباحث الإلكترونية.

وأثارت مسابقة أجمل سيقان مقابل خلخال ذهب باهظ الثمن، حالة من الغضب والاستياء في الكويت، إذ أعلن الشاب عن المسابقة مشترطًا أن يتم إرسال صور السيقان من قبل الفتيات اللواتي يرغبن بالمشاركة بهذه المسابقة.

وبعد القبض عليه، أكد الشاب أنه دعا لهذه المسابقة بغرض التسلية فقط، وأنه قام بحذف الفيديو من جميع حساباته، ولكن لم يحل ذلك التصرف دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.