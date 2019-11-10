مشهد صادم لاختراق قنبلة لوجه متظاهر عراقي

بغداد(صدى):

تواصل الأوضاع في العراق الاشتعال، حيث يواصل المواطنون تظاهراتهم في شوارع بغداد، بينما تواصل السلطات مواجهة الاحتجاجات بالقنابل والرصاص الحي.

وانتشر فيديو مروع يرصد متظاهر مصاب في رأسه ببغداد؛ حيث ظهر وهو جثة هامدة فيما الدماء تغطي وجهه، ويتحدث شخص يقوم بتصويره ، قائلاً أن هذا المقطع إثبات لاستهداف المتظاهرين.

وكانت هناك قنبلة تخترق وجه المتظاهر بشكل دموي ومؤثر.

جدير بالذكر ، أن منظمة العفو الدولية، كانت قد كشفت عن مصدر القنابل القاتلة المستخدمة ضد المحتجين في العراق، والتي تستخدمها السلطات بهدف قتل المحتجين وليس تفريقهم، وأن مصدر هذه القنابل هو إيران.