شاهد.. عايض يقطع غنائه لأجل فتاة خلال حفله بـ موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

قطع الفنان عايض، غنائه على المسرح أثناء حفلته في موسم الرياض؛ طالبًا إسعاف إحدى الحاضرات التي تعرَّضت إلى الإغماء.

وطالب عايض، الفرقة الموسيقية بالتوقف عن العزف لحين إسعاف المنظمين للفتاة، كما غرّد بعدها على «تويتر» طالبًا الاطمئنان عليها.

وردت الفتاة على الفنان، قائلة إنها بخير وقد فقدت وعيها أثناء الحفل ولم تشعر إلا والناس حولها خارج المكان، مضيفة: «طلعت برا أخذت لي موية وشربت ورجعت والحمدلله بخير».