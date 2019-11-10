بالفيديو.. إلهام الفضالة تتعرض لتشوّه في وجهها : فقدت الإحساس بـ« خدي »

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت الفنانة الكويتيّة إلهام الفضالة لتشوّه في وجهها نتيجة خضوعها لعمليّة تجميل جديدة كانت قد أجّرتها مؤخرًا.

ووثّقت الفضالة، 45 عامًا، مقطع فيديو، وقالت فيه: ” لمن يسأل عن مشكلة وجهي بالفعل خدي متورم بسبب العملية الأخيرة حيث لا اشعر به، وذلك بسبب تخديره أثناء العملية بأكثر من حقنة، لذلك البعض يقول أن وجهي معوج لكن في الحقيقة ذلك نتيجة التورم الحادث بعد العملية”.

وتأتي هذه العمليّة بعد عمليات عديدة أجرتها خلال الفترة الماضية فتسبب بعضها بتشوّه وجهها، وقد أطلّت الفنانة منذ أسابيع وهي تكشف عن ندمها لإجراء إحدى عمليّات التجميل التي تسمّي ” تكساس “.