فوز الهلال يُعيد أندريه العملاق للظهور بعد غياب عام

ماجد محمد(صدى):

أثارت صورة لنجم السوشيال ميديا السعودي مشعل المصيبيح والشهير إعلاميًا بأندريه العملاق جدلا وتساؤلات حول عودته وتعافيه من الإصابة بعد تعرضه لحادث تصادم أليم في أوائل 2018 تسبب في دخوله إلى غيبوب.

وظهر أندريه العملاق مبتسمًا في الصورة التي تعد أول ظهور له منذ الحادث الذي أدخله في غيبوبة طويلة، بعد فوز الهلال أمس وسط أنباء عن فقده الذاكرة أو على الأقل جزءًا كبيرًا منها.

وكتب مغرد على تويتر معلقًا على الصورة: اللهم لك الحمد على سلامة أندريه_العملاق .. كلنا آلمنا ما حصل له وبعد غيبوبه دامت لأكثر من سنة يعود لنا بالسلامة ، أجمل خبر بهذا الشهر.