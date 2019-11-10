فجر السعيد تكشف تطورات حالتها الصحية: غرغينا في الأمعاء وتسمم بالدم

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عن آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد إجراء آخر عملية جراحية لها في فرنسا.

ونشرت «السعيد» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تفاصيل العملية الأخيرة في رحلة علاجها التي خضعت لها بعد تعرضها لأزمة قلبية وشلل.

وأوضحت أن لديها غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة، قائلة «الحمدلله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني منما كنت فيه وبديت مرحله اعادة التأهيل للعوده الى الحياة المعتاده من جديد».

وأضافت «العملية التي اجريتها ليست سهلة، إنها عملية كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات، خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس».

واستكملت «الدكتورAlexander RAULT يقول العمليه الأولى كانت To Save Live لان وضعي الصحي كان سيء جدًا وهناك غرغرينا في الأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة».

وأكدت فجر السعيد أن الدكتور حمل مسؤولية العملية على عاتقه، قائلة «يقول الدكتور Alexander RAULT العمليه الأولى خذيتها على عاتقي ومسئوليتي واعلم أنها مخاطرة لكن كان لابد من إنقاذ حياتچ وبعدها جلست في العناية المركزة شهر كامل ثم خرجت إلى غرفة ملاحظة تحت رقابة الطاقم الطبي لإني حتى تلك اللحظه لم أستطع التحرك فقط يدي تتحرك قليلاً».

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