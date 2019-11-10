بالفيديو.. أحلام تجهش بالبكاء بسبب متسابقة في برنامج «ذا فويس»

خالد الظفيري(صدى):

أجهشت الفنانة أحلام نوبة بالبكاء بعد تأثرها من إبداع المتسابقة المغربية وئام رضوانالتي تتحدى الظروف بجمال صوتها في برنامج ذا فويس The Voice أثناء مرحلة المواجهة.

ودخلت رضوان في منافسة مع المتسابق ماهر سامي، ليبدعا سوياً في ذا فويس، بعدما انهيا غنائهما صعدت لجنة تحكيم على المسرح في تحية للمتسابقين خاصة للمشتركة المقعدة التي تشعل الأجواء مع كل ظهور لها.

وحول رأي الحكام في المنافسة، قالت الفنانة سميرة سعيد إن المنافسة كانت رائعة بينما أثنى الفنان راغب علامة على أداء المتسابقة المغربية وئام رضوان وإحساسها.

واختار الفنان محمد حماقي المتسابقة وئام رضوان موضخا أن صوتها سيظل يؤثر فيه كلما غنت، وهنا التقطت الكاميرا بكاء

وفي الحلقة الأخيرة من مرحلة المواجهة كانت المفاجأة المذهلة التي فجرتها سميرة سعيد هي ضغطها على الزر وضم المتسابق ماهر سامي إلى فريقها، ليسجد على الأرض.