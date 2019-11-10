« محافظ قلوة » يرأس اجتماع المجلس المحلي ويناقش العديد من مشروعات التنمية

حامد العمري(صدى):

رأس محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي اجتماع المجلس المحلي بحضور أعضاء المجلس من مديري الإدارات الحكومية والأهالي وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة باحتياجات المحافظة ومراكزها من المشروعات والمرافق الخدمية في مختلف المجالات والعمل على تلبية احتياجات المواطنين التنموية ومنها افتتاح مركز إسعاف بكلاً من مركز الشعراء والمحمدية وباللسود وآل سويدي ومتابعة مشروع طريق وادي غليلة وسفلتة وإنارة القرى التي لم تصلها الخدمة كذلك الاهتمام بنظافة المساجد والجوامع واختيار موقع مناسب لمركز وادي ريم الصحي حيث تم الاتفاق على عدد من التوصيات.

ورفع “محافظ قلوة” شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي تجده المحافظة في كآفة المجالات وما تشهده من تنمية شاملة مؤكداً على جميع الإدارات العمل إلى بذل قصارى جهدهم لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الذي أكد على حرصه واهتمامه بتقديم كل ما من شأنه يخدم المحافظة.