محمد صلاح في طريقه لصفوف ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

يمهد نادي ريال مدريد الإسباني الطريق لضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحافية إسبانية، ارتفاع أسهم نجم ليفربول الإنجليزي، للانتقال لصفوف ريال مدريد، موضحة أن إدارة ليفربول ستوافق على رحيل صلاح مقابل الحصول على 215 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت التقارير أن إدارة الريدز ستوافق على بيع «صلاح» بهذا المبلغ؛ لتمويل صفقة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، الذي تسعى لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.