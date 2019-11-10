وفد أمانة عسير يطلع على تجربة أمانة الشرقية في آلية التخلص من النفايات

بدر الحارثي(صدى):

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، صباح اليوم الأحد الموافق 13/03/1441هـ، وفد من أمانة منطقة عسير, يضم وكيل المساعد للتعمير والمشاريع المهندس خالد بن سعد آل مفرج، مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد علي العاوي, عسيري، ومدير عام إدارة النظافة الأستاذ محمد بن سبران عسيري, للاطلاع على تجربة أمانة المنطقة الشرقية للمردم الصحي وإدارة النفايات, وذلك بحضور وكيل الأمين الخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد بن عبد العزير الصفيان، ووكيل الأمين المساعد للخدمات الدكتور محمد العماني، ومدير عام إدارة النظافة الدكتور حمد المديني.

وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الأفكار ونقل تجارب الخبرات بين الطرفين, حيث رحب معاليه بمثل هذه الزيارات التي من شأنها تبادل الخبرات والآراء والأفكار فيما يخدم القطاع البلدي، مؤكدا أن أمانة المنطقة الشرقية ترحب دائماً وأبداً في كل ما من شأنه تطوير هذا القطاع والذي يهدف في النهاية إلى خدمة الوطن والمواطنين.

هذا وقد قام الوفد صباح هذا اليوم بزيارة إلى وكالة الخدمات، حيث كان في استقبالهم وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل، وعدد من مدراء الإدارات بالوكالة، حيث تم تقديم شرحاً أمام منسوبي أمانة منطقة عسير، في قاعة الاجتماعات الخاصة بوكالة الخدمات، حول آلية تفاصيل المردم الصحي وإدارة النفايات، وكيفية تطبيق هذه التجربة في مجال العمل البلدي والتي من شأنها نقل التجارب المعرفية والتعاون والتكامل في تقديم أفضل الخدمات البلدية لخدمة المجتمع.

بعدها قام الوفد بزيارة ميدانية إلى المردم الصحي التابع للأمانة وأطلع خلالها على تجربة الأمانة في التخلص من النفايات، قدمها لهم مدير إدارة النظافة الدكتور حمد المديني.