بالفيديو .. الماجد يوضح حكم الاكتتاب في شركة أرامكو  

علي القحطاني(صدى):

قال قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد إن الاكتتاب في أسهم شركة “أرامكو” ” جائز” ، والتي سيكون بداية الاكتتاب فيها للأفراد ١٧ نوفمبر الجاري.

وأضاف “الماجد” في برنامج “يستفتوك” على قناة “الرسالة”، أمس، في ردّه على حكم الاكتتاب في شركة “أرامكو” أنه كقاعدة تأسيسية فإن مسألة الاكتتاب الأصل فيها هو الحِل، والأصل في مثل هذه المؤسسات والشركات أيضاً هو الإباحة والسلامة في معاملاتها المالية، مردفا أن أصل مناط الحِل هو كون نشاط الشركة مباحاً.

وأشار “الماجد” إلي أن الظاهر من عمليات “أرامكو” أنه لا يوجد فيها كثرة ظاهرة في العمليات المحرمة، وإنما هي عمليات معزولة، ولا تصل لحد الكثرة، مشيراً إلى أن البعض ربطها بالـ5% والبعض أقل من ذلك أو أكثر، لكن العبرة بكون الشيء فاحشاً وظاهراً، وهذا لا يبدو في الشركة، موضحا أن التمويلات التي قيل إنها غير شرعية بلغت نحو 10 مليارات ريال، وهذا لا يشكل الشيء الكثير في قيمة الشركة وأعمالها. وهذا لا يشكل 5% من إنتاج هذه الشركة وقيمتها الواقعية وأصولها.

وتابع “الماجد” :”لكن إذا جهل الإنسان مقدار هذه المعاملات والتمويلات غير الشرعية، فهنا يقول العلماء بأن المجهول ينزل منزلة المعدوم، ومتى علم في أي وقت لاحق بأن هناك قدراً من التمويلات غير الشرعية فإنه يُخرج قدرها بسؤال أهل الخبرة”.