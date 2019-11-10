سحب عملاقة خطيرة تضرب 3 دول خليجية.. و«الحصيني» يحذر

علي القحطاني(صدى):

حذر عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، من سحب عملاقة من النوع «الخطر» تضرب سماء بعض الدول الخليجية خلال الفترة المقبلة.

وكشف «الحصيني» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تعرض شمال قطر لسحب عملاقة من النوع الخطر، موضحًا أنها في طريقها إلى سواحل الإمارات ثم سلطنة عُمان.

وقال في تغريدة له «أهلنا في قطر والإمارات وسلطنة عُمان.. إلى مَن يهمه الأمر آمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ سحب عملاقة على شمال قطر وفي طريقها إلى سواحل الإمارات ثم سلطنة عُمان، وهي من النوع الخطر التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها».

وأعلن «طقس العرب» صباح اليوم الأحد، توقعاته بشدة حدة السحب الرعدية وغزارة الأمطار على قطر والبحرين مع زخات رعدية مع احتمال تشكل السيول، ويصاحبها حركة سريعة في الرياح وتشكل الغبار الكثيف أحيانًا في المناطق الداخلية من قطر.