الفيفا: الهلال يقترب من الثالثة بعد رأسية كاريلو 

طلال الغامدي(صدى):

أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا” بأداء نادي الهلال بعد فوزه بهدف دون رد على حساب نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأبان موقع الفيفا أن الهلال يملك أفضلية نسبية للتتويج باللقب الثالث له في دوري الأبطال الآسيوي، مشيرا إلى أن رأسية البيروفي أندري كاريلو أعطت أفضلية بسيطة للهلال قبل مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري في اليابان.

يذكر أن الهلال حقق الفوز للمرة الأولى في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، حيث لم يسبق له الفوز في مباراتي الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا عامي 2014 و2017 أمام نادي ويسترن سيدني الأسترالي وأوراوا الياباني على الترتيب.

ويضع فوز الهلال قدمًا على منصة التتويج الآسيوي بعد الفوز في الذهاب، حيث أن رأسية كاريلو منحت الهلال أفضلية بسيطة قبل لقاء العودة في اليابان.