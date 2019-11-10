أمير منطقة الرياض يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه في قصر الحكم اليوم ، مدير عام صندوق تنمية الموارد (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا عاما للصندوق من قبل مجلس الإدارة.

وقدم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة للجعويني، بمناسبة تعيينه مديرا عاما للصندوق، متطلعا إلى أن يواصل الصندوق تحقيق أهدافه المميزة في مجال تمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تدريبهم وتأهيليهم من خلال برامج الإرشاد والتوجيه المهني.

من جانبه، أعرب مدير عام الصندوق، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مؤكدا بأن الصندوق يعكف في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية عمل جديدة لتحديد رؤيته ومهامه، بما ينعكس على تطوير أدائه وتعزيز دوره في خدمة الوطن وأبنائه، وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص، بالشراكة مع قطاعات الأعمال.