فيديو مثير لهند القحطاني وإتهامات بإيحاءات جنسية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسبب فيديو غريب للمدونة هند القحطاني في غضب كبير لمتابعيها وهجوم ضاري عليها ، مؤكدين أن المقطع المثير يحمل إيحاءات جنسية .

وخلال الفيديو ، ظهرت القحطاني وهو مستلقية على السرير وقد كشفت جزء من جسدها وتقول أنها متعبة ولا تستطيع حتى أن تطفأ النور أو تغسل الماكياج قبل أن تأتي ابنتها وتطفأه بالفعل لتغيب القحطاني عن الجمهور .

واستاء المتابعين من الفيديو الفارغ الذي لم يحتوي إلا على إيحاءات غريبة مخالفة لمجتمعنا المحافظ .

وكانت القحطاني قد أثارت الجدل أيضاً بظهورها بملابس جريئة برفقة ابنتها بعد الإحتفال بالهالوين في الولايات المتحدة ، ومع ذلك فإن هناك من يبرر لها ويصف إطلالتها بالحرية الشخصية .