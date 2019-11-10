توصية عاجلة من «حقوق الإنسان» حول سن الزواج

علي القحطاني(صدى):

أصدرت هيئة حقوق الإنسان، توصية عاجلة بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عامًا، ويمنع ما دونه كون هذا العمر يُعد مرحلة طفولة.

واستندت الهيئة في توصيتها إلى الأنظمة المحلية كنظام الأحداث «المادة الأولى الفقرة 5»، ونظام حماية الطفل «المادة الأولى الفقرة 1»، ونظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، إذ تنص المادة الأولى منها على أن الطفل هو من لم يتجاوز الـ18.

كما أشارت في توصيتها، إلى أنه تم دراسة الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر «دون سن الـ18» مع عدد من الجهات، والتي أكدت على ضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطرًا عليهما.

ولفتت إلى أن نظام حماية الطفل حمل والدي من هو دون الـ18 أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه وتوفير الرعاية له، مؤكدة أن سن الـ18 عامًا سيعزز من حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة، بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.