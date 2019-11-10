تطبيق تقنية الـVAR في مباريات الدوري المصري

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، موافقته على تطبيق تقنية الفيديو VAR في مباريات الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يواصل جهود لإتمام التعاقد مع شركة إسبانية لتطبيق التقنية لمدة 3 سنوات، فيما ينص التعاقد على تطبيق التقنية في 360 مباراة بالموسم، بينما عدد مباريات الدوري 333.

وتوصل الاتحاد إلى احتمالية تطبيق التقنية خلال بعض المباريات خاصة الحاسمة في الدرجة الثانية؛ وذلك لتعويض الفارق بين عدد مباريات التعاقد وعدد مباريات الدوري والتي ستصل إلى 22 مباراة بعد احتساب مباريات الكأس من دور الـ32.

ومن جانبه، أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، في وقت سابق أن الأيام المقبلة ستشهد تطبيق تقنية الفيديو بأحدث الطرق العالمية، موضحًا أن الحكام المصريين سيخضعون لدورات تدريبية على تقنية الفار خلال الفترة المقبلة ولمدة شهرين قبل تطبيق تقنية الفيديو.