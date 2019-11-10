« رئيس مركز الأرطاوية يستقبل مدير المستشفي الجديد المطيري »

بدر الحارثي(صدى):

استقبل رئيس مركز الأرطاوية الأستاذ مسير بن سلطان الدويش في مكتبه مدير مستشفى الأرطاوية الجديد الأخصائي / محمد بن علي المطيري الذي تم تكليفة مديرا لمستشفى الأرطاوية العام بقرار من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض وقد رحب الدويش بالأخصائي محمد المطيري .

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية بالأرطاوية والمراكز التابعة لها وبذل أعلى الجهود بهدف إلارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمنطقة راجيا له التوفيق والسداد والنهوض بالخدمات الصحية التي تصب في مصلحة المواطن