«فيديو» يوثق محاولة اغتيال لاعب شهير

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال بطل آسيا في رياضة بناء الأجسام مشتاق العزاوي، شمال بغداد.

وأظهر مقطع الفيديو الشخص وهو يقترب من السيارة التي استقلها ” العزاوي ” وصديق له في مقعد السائق حاملاً مسدسًا .

وأطلق المهاجم الرصاص على الشخص الجالس بمقعد السائق ثم يسرع بالهرب، ثم أسرع ” العزاوي ” من السيارة لمطاردته، ثم يعود ليخلي زميله المصاب من السيارة.

يُذكر أن ” العزاوي ” حاصل على ذهبية آسيا للماسترز في بناء الأجسام، التي أقيمت في الصين خلال يوليو 2009.