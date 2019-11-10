«فيديو» يوثق محاولة اغتيال لاعب شهير
وثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال بطل آسيا في رياضة بناء الأجسام مشتاق العزاوي، شمال بغداد.
وأظهر مقطع الفيديو الشخص وهو يقترب من السيارة التي استقلها ” العزاوي ” وصديق له في مقعد السائق حاملاً مسدسًا .
وأطلق المهاجم الرصاص على الشخص الجالس بمقعد السائق ثم يسرع بالهرب، ثم أسرع ” العزاوي ” من السيارة لمطاردته، ثم يعود ليخلي زميله المصاب من السيارة.
يُذكر أن ” العزاوي ” حاصل على ذهبية آسيا للماسترز في بناء الأجسام، التي أقيمت في الصين خلال يوليو 2009.
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