أمين الشرقية يستقبل قائد الدوريات الأمنية بالشرقية لبحث أوجه التعاون المشترك

بدر الحارثي(صدى):

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأحد 13/03/1441هـ، بمكتبه، قائد الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية العميد نايف العتيبي، يرافقه عدد من ضباط الدوريات الأمنية بالمنطقة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الأمانة والدوريات الأمنية، في المجالات ذات العلاقة.

ورحب المهندس فهد الجبير بهذه الزيارة، والتي تأتي في اطار التواصل المشترك ما بين أمانة المنطقة ودوريات المنطقة، مشيدا بما يقوم به رجال دوريات الأمن من أعمال ومهام، مثمنا جهودهم وعملهم المخلص الذي تحقق من خلاله نتائج ايجابية ملموسة، لافتا الى أهمية جهاز الدوريات الأمنية وما يقدمه من خدمات متكاملة في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة، أيدها الله، بكونه أحد ركائز منظومة الأمن.

وأكد الجانبين خلال الاجتماع أهمية وضرورة العمل المشترك، لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

بدوره قدم قائد الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية العميد نايف العتيبي شكره وتقديره لمعالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير على استقباله وترحيبه، شاكراً ما تقدمه الأمانة من تعاون وجهود مبذولة في دعم شراكة العمل البلدي والأمني لخدمة المنطقة والرفع في مستوى الإجراءات لما فيه خدمة المواطن والتطوير من أداء القطاعين في التعاون المشترك.