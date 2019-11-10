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  • نشر : منذ 25 دقيقة
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وفاة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بظهران الجنوب إثر حادث مروع أثناء تأدية عمله

وفاة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بظهران الجنوب إثر حادث مروع أثناء تأدية عمله
نايف السالم(صدى):

استيقظت محافظة ظهران الجنوب اليوم الأحد على فاجعة وفاة الشيح حسين بن مقبل القحطاني رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنطر بالمحافظة إثر حادث مروع .

وفي التفاصيل ، فقد كان الشيخ القحطاني –يرحمه الله- في سيارة الهيئة أثناء متابعة عمله بالمحافظة ووقع حادث مروري أدى لإنقلاب السيارة ووفاته في الحال .

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد بجامع الحرجة بعد صلاة عصر اليوم .


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