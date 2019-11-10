وفاة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بظهران الجنوب إثر حادث مروع أثناء تأدية عمله
استيقظت محافظة ظهران الجنوب اليوم الأحد على فاجعة وفاة الشيح حسين بن مقبل القحطاني رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنطر بالمحافظة إثر حادث مروع .
وفي التفاصيل ، فقد كان الشيخ القحطاني –يرحمه الله- في سيارة الهيئة أثناء متابعة عمله بالمحافظة ووقع حادث مروري أدى لإنقلاب السيارة ووفاته في الحال .
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد بجامع الحرجة بعد صلاة عصر اليوم .
عادل عبدالحي حمزة[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 9 دقائق
والمنكر وليس المنطر