وفاة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بظهران الجنوب إثر حادث مروع أثناء تأدية عمله

نايف السالم(صدى):

استيقظت محافظة ظهران الجنوب اليوم الأحد على فاجعة وفاة الشيح حسين بن مقبل القحطاني رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنطر بالمحافظة إثر حادث مروع .

وفي التفاصيل ، فقد كان الشيخ القحطاني –يرحمه الله- في سيارة الهيئة أثناء متابعة عمله بالمحافظة ووقع حادث مروري أدى لإنقلاب السيارة ووفاته في الحال .

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد بجامع الحرجة بعد صلاة عصر اليوم .