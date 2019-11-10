منافسة جديدة بين ميسي وبنزيما على صدارة هدافي الليجا

ماجد محمد(صدى):

احتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بعد تسجيل ثلاثية “هاتريك” في شباك سيلتا فيغو، ضمن الجولة 13 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، كما تصدر مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، قائمة هدافي الليغا بعد توقيعه على ثنائية في مرمى إيبار.

وسجل بنزيما أول وثالث أهداف “الميرينغي” خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب إيبوروا عقر دار إيبار مساء السبت، حيث رفع النجم الفرنسي رصيده إلى 9 أهداف ليتصدر هدافي الليغا.

وحاز بنزيما على المركز السادس في قائمة هدافي النادي “الملكي” في الليغا على مر التاريخ، بعد أن بلغ رصيده 157 هدفاً، ليتجاوز بذلك الأسطورة المجري بوشكاش، الذي سجل 156 هدفاً.

ويأتي ميسي في وصافة هدافي الليغا بواقع 8 أهداف، بعد تسجيل “هاتريك” للنادي الكاتالوني أمام سيلتا فيغو على ملعب كامب نو مساء السبت.