آخر وسائل القراصنة للتسلل إلى شبكة الواي فاي

وكالات(صدى):

أعلن خبراء في أمن المعلومات والشبكات، عن ثغرة أمنية في أنظمة جرس الباب المزود بكاميرا، تسمح للقراصنة المحتملين بسرقة اسم المستخدم، وكلمة المرور لشبكة الإنترنت اللاسلكي “واي فاي” الخاصة بالمنزل.

وأبلغ الخبراء شركة أمازون التي تمتلك شركة رينج، في يونيو الماضي لأول مرة؛ حيث تم إصلاح الثغرة من خلال تحديث تلقائي لبرنامج تشغيل نظام الجرس في سبتمبر الماضي.

يذكر أن شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية، اشترت شركة رينج في فبراير 2018 مقابل 839 مليون دولار. وتتعاون شركة رينج مع 587 إدارة شرطة في الولايات المتحدة لتأمين المنازل؛ حيث تتيح لقوات إنفاذ القانون الوصول إلى شبكة مراقبة إلكترونية في الأحياء السكنية.