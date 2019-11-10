بتصميم فاخر وراقي.. الكشف عن داخلية أستون مارتن DBX

لندن(صدى):

شوقت أستون مارتن، عشاق سيارات الكروس بالكشف عن المقصورة الداخلية وأسعار سيارتها الجديدة الكروس أوفر DBX التي تستعد لإطلاقها في 20 نوفمبر الحالي.

وجاءت المقصورة الداخلية للسيارة الجديدة كليًا، بتصميم فاخر وراقي مع مقود مكسو بالجلد أمام لوحة عدادات رقمية كبيرة مع شاشة معلومات ترفيهية كبيرة ومطعمة بالزخرفات الخشبية في كل أنحاء المقصورة،.

كما يوجد السقف الزجاجي البانورامي في الأعلى وجلود الكانترا الفاخرة، أما ميكانيكيًا ستعتمد أستون مارتن DBX على محرك V8 ثنائي التيربو سعة 4 لتر بقوة 542 حصان وعزم دوران 700 نيوتن.متر، بسرعة قصوى 290 كم/س.

أما عن أسعار سيارة الكروس أوفر DBX، سيبدأ سعر أستون مارتن DBX عند 189,900 دولار أي ما يعادل 712,500 ريال، مما يجعلها أغلى من بنتلي بنتايجا.