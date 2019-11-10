كفى توعي أكثر من 800 طالباً ونزيلاً بأضرار السموم في يومين

نايف السالم(صدى):

بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمركز قيا – جنوب الطائف – نفذ فريق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية شملت 5 مدارس ومستشفى قيا العام ونادي الحي وذلك خلال 48 ساعة.

وأوضح مشرف البرامج التوعوية بجمعية كفى بالطائف الأستاذ محمد ضيف الله أن هذه الحملة والتي لم تتجاوز اليومين قام خلالها الفريق التوعوي والذي ضم أخصائيي تثقيف واخصائي معارض واخصائي تمريض وعضو الخدمات المسانده،

بزيارة 5 مدارس ومستشفى قيا العام ونادي الحي وبلغ عدد المستفيدين 658 طالباً من مختلف المراحل الدراسية و150 نزيلاً وعضواً حيث شاهدوا العروض المرئية والأعضاء المسرطنة نتيجة إدمان السجائر فما كان من العشرات منهم إلا أن بادروا بالسؤال عن كيفية العلاج ، و جرى تحويلهم للعيادات الثابتة بالجمعية.

وشكر ضيف الله لجنة التنمية الاجتماعية بمركز قيا على تعاونهم في إنجاح البرنامج وكافة الجهات التي جرى زيارتها على تذليلهم كافة العقبات وحسن استقبالهم كي ينهل الطلاب والنزلاء من رسالة كفى التي تسعى لأن يكون المجتمع بكافة أطيافه محصنا من الإدمان ومروجي السموم.

يذكر أن جولة كفى التوعوية شملت 5 مدارس وهي ثانوية غزائل ، ثانوية قيا ، ثانوية صقر قريش ، متوسطة غزائل، ابتدائية زيد بن حارثة.