بالفيديو.. آل الشيخ يمازح جمهور الأهلي المصري: «غمة وانزاحت»

ماجد محمد(صدى):

مازح المستشار تركي آل الشيخ، جمهور نادي الأهلي المصري أثناء استضافتهم لمناقشة مشكلة من تضرروا من القضايا التي رفعها عليهم بعد الإساءة إليه.

ونشر «آل الشيخ» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو جديد يجمعه بعدد من مشجعي النادي الأهلي المصري.

وأكد خلال الاجتماع أنه قد تنازل عن حقه الخاص من الإساءة التي تعرض لها، ويحترم القضاء المصري وعلى استعداد لأي مساعدة ممكنة، واصفًا الخلاف مع مجلس إدارة النادي على طريقة المثل المصري الذي يقول «غمة وانزاحت».

كما مازح «آل الشيخ» مشجعي الأهلي، قائلًا: «هتعملوا إيه هنجيب التاسعة ولا إيه؟»، في إشارة منه إلى الحصول على اللقب التاسع لدوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبهم، طالب مشجعي الأهلي من يدعم آل الشيخ فريقهم باللاعب محمود كهربا لاعب نادي الزمالك السابق، ليؤكد الأخير أنه على استعداد لضم اللاعب، قائلًا «لو عايزين كهربا في دقيقتين يجي، بس الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة يوافقوا بس، ومسافة السكة ويكون كهربا موجود».