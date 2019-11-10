«قرقاش» يدعو إلى نظام إقليمي جديد في عام 2020

أبو ظبي(صدى):

دعا الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إلى إقامة نظام إقليمي جديد قائم على احترام السيادة الوطنية وإيجاد حلول للنزاعات الداخلية .

وأبدى “قرقاش ” تفاؤله بالعام الجديد 2020 ، مؤكداً أنه سيشهد حسم للنزاعات بالمنطقة عبر الحوار والحلول البدبلوماسية .

جاء ذلك خلال كلمته بملتقى أبو ظبي الإستراتيجي ، قائلاً : هناك حاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى؛ من أجل خلق نظام إقليمي جديد أكثر استقرارًا تستطيع فيه جميع الدول الازدهار .

وأضاف : أي مفاوضات يجب أن تشمل دول الخليج العربي؛ لضمان أن تكون طويلة الأجل ومستدامة ، مع ضرورة اللجوء للحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد مع إيران .

كما أشاد بدورالتحالف العربي بقيادة المملكة في الدفاع عن أولوياته الاستراتيجية في اليمن، ومنع الحوثيين المدعومين من إيران والقاعدة من تقسيم البلاد؛ مشيدًا بالنجاح الدبلوماسي السعودي في إبرام اتفاق الرياض، مشدداً على أهمية شمولية العملية السياسية .