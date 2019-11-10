فيديو طريف.. محمد صلاح يمازح مراسلة بتصرف غريب

ماجد محمد(صدى):

مازح الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجيلزي، مراسلة قناة ESPN قبل بداية تدريبات «الريدز»؛ استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي اليوم الأحد.

وظهر «صلاح» في مقطع فيديو طريف مع المراسلة، فبينما كانت تجهز للقيام بتقرير من أمام غرف تبديل ملابس ليفربول، أتى اللاعب نم خلفها ولوح بيده دون أن تراه.

وعندما علمت المراسلة أنه خفلها سارعت بإخراج هاتفها الجوال من أجل التقاط صورة سيلفي معه، ثم نشرت الفيديو على حسابها الشخصي على «إنستجرام»، معلقة «عندما تستعد للعمل ويأتي رجل مزعج قليلا ويقول وداعا للكاميرا، إنها شخصية جذابة للغاية مو صلاح».

ويلتقي ليفربول بنظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 في قمة الدوري الإنجليزي.