وفاة مقيم دهسا أثناء إصلاح إطار مركبته على الدائري الرابع بمكة

نايف السالم(صدى):

شهد طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة حادث مروع لدهس مقيم من جنسية عربية كان بجوار مركبته المتعطلة أثناء محاولته إصلاح أحد الإطارات .

وهرعت الجهات الأمنية وعربات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي كان بالتحديد فوق جسر تقاطع طريق النسيم مع الدائري الرابع ، إلا أنه كان قد لفظ نفاسه الأخيرة .

وقالت مصادر أمنية ، أن المقيم –يرحمه الله- ترجل من سيارته في أحد مسارات الطريق الدائري الرابع لتصليح إطار المركبة إلا أنه فوجئ بسيارة مسرعه دهسته على الفور .

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الحادث ، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لإكمال إجراءات التحقيق .

الجدير بالذكر أن الخبراء نصحوا بإتخاذ إحتياطات هامة أثناء تعرض السيارة للتعطل لتجنب حدوث مثل تلك الحوادث أثناء عمليات الصيانة والتصليح .

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