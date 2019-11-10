وفاة مقيم دهسا أثناء إصلاح إطار مركبته على الدائري الرابع بمكة
شهد طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة حادث مروع لدهس مقيم من جنسية عربية كان بجوار مركبته المتعطلة أثناء محاولته إصلاح أحد الإطارات .
وهرعت الجهات الأمنية وعربات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي كان بالتحديد فوق جسر تقاطع طريق النسيم مع الدائري الرابع ، إلا أنه كان قد لفظ نفاسه الأخيرة .
وقالت مصادر أمنية ، أن المقيم –يرحمه الله- ترجل من سيارته في أحد مسارات الطريق الدائري الرابع لتصليح إطار المركبة إلا أنه فوجئ بسيارة مسرعه دهسته على الفور .
وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في الحادث ، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى لإكمال إجراءات التحقيق .
الجدير بالذكر أن الخبراء نصحوا بإتخاذ إحتياطات هامة أثناء تعرض السيارة للتعطل لتجنب حدوث مثل تلك الحوادث أثناء عمليات الصيانة والتصليح .
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