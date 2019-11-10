صندوق التنمية العقارية: الشرائح المتقدمة على وزارة الإسكان لهم منتجات تناسب ظروفهم

حمود العنزي(صدى):

أكد حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن جميع الشرائح المتقدمة على وزارة الإسكان والصندوق العقاري لهم منتجات تناسب ظروفهم.

وعن ذلك، قال ” العصيمي ” : ” أصبح لدينا منتجات عدة تجعل الخيار سهل أمام المواطن مثل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات سكنية تحت الأنشاء أو البناء الذاتي “.

وأضاف في مداخلة هاتفية له على قناة ” الإخبارية ” : ” هذه المنتجات تدعمها عدة برامج تسهل على المستفيدين مثل برنامج ضمانات ومبادرة دعم المساكن لمن هم أقل من ٥٠ سنة، ودعم العسكرريين بالخدمة ” .