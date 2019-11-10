صندوق التنمية العقارية: الشرائح المتقدمة على وزارة الإسكان لهم منتجات تناسب ظروفهم
أكد حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن جميع الشرائح المتقدمة على وزارة الإسكان والصندوق العقاري لهم منتجات تناسب ظروفهم.
وعن ذلك، قال ” العصيمي ” : ” أصبح لدينا منتجات عدة تجعل الخيار سهل أمام المواطن مثل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات سكنية تحت الأنشاء أو البناء الذاتي “.
وأضاف في مداخلة هاتفية له على قناة ” الإخبارية ” : ” هذه المنتجات تدعمها عدة برامج تسهل على المستفيدين مثل برنامج ضمانات ومبادرة دعم المساكن لمن هم أقل من ٥٠ سنة، ودعم العسكرريين بالخدمة ” .
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