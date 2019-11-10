بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين الزبائن والعاملين بمطعم شهير وجريمة صادمة في حق امرأة

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو مضاربة عنيفة بين زبائن أحد مطاعم الوجبات السريعة بولاية تينيسي الأمريكية والموظفين بالمطعم .

وأظهر المقطع اقتحام الزبائن لمنطقة عمل الموظفين وتبادل اللكماتوالضربات والتراشق بالألفاظ ، كما كسر الزبائن الأجهزة .

وقالت تقارير صحفية أن المشاجرة كانت بسبب موظف قام بتسليم أحد الزبائن وجبة في غير دوره بينما ينتظر السابقين عليه .

وأثارت الواقعة غضب كبير، خاصةً بعد قيام أحد الموظفين بضرب سيدة مسنة بعنف ورفعها وإسقاطها مما سبب كسر قدمها .