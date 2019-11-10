تعزيز مناعة الجسم.. فوائد تناول «التين والزيتون»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن تناول ” التين والزيتون ” يساهم في تعزيز مناعة الجسم وإمداده بالطاقة، حيث يحتويان على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.

وفي هذا السياق، كشف أخصائيين التغذية أن تناول ” التين والزيتون ” في وجبة واحدة يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة.

كما أن استخدام زيت الزيتون لطهي الطعام وتناول التين مع هذه الأطعمة، يساهم في تقوية جهاز المناعة ومد الجسم بالطاقة.

فيما يحتوي ” التين ” على ” فيتامين أ ” بينما الزيتون يحتوي على الدهون الجيدة التي تساعد على امتصاص ” فيتامين أ.، من الجسم، وبالتالي فإن تناولهما معًا يساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

كما يعمل كلآ من ” التين والزيتون ” على الحفاظ على صحة القلب، وخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.