تشاكا يخرج عن صمته ويبرر اشتباكه مع الجمهور في موقعة كريستال بالاس

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب آرسنال جرانيت تشاكا على أزمة اشتباكه مع الجماهير في موقعة كريستال بالاس الإنجليزي قبل اسبوعين والتي أثارت غضب الجماهير بعد انفاعله عليهم بلفظ نابي .

وحاول تشاكا تبرير موقفه قائلاً : عندما أعلن الحكم الرابع عن تغييري ووجدت الجماهير تطلق الصافرات ضدي، شعرت بالأذى، كان الأمر مؤلمًا ومحبطًا للغاية .

وأضاف : بالنسبة لي ما زال رد فعل الجماهير غير مفهوم بالنسبة لي، خاصة بتلك الدرجة من العنف والعداء الشديد .

وتابع: الجماهير جزء من اللعبة، أنا أكن الكثير من الاحترام لهم خاصة في ظل الدعم الذي يقدمونه للاعبين من أجل التغلب على المصاعب .

أما إدارة آرسنال فتحاول السيطرة على الموقف والإحتفاظ باللاعب قائد الفريق ، إذ أكد المدير الفني للنادي ” أوناي إيمري ” أن النادي بحاجة إلى لاعب بقيمة تشاكا لكنه لا يعلم إن كان اللاعب مستعد لخوض المباريات القادمة أم لا .

وأضاف : لابد أنيكون جاهز ذهنياً 100% واعتقد أن الوقت هو من يعطي الحل .

وكان اللاعب قد اشتبك مع الجمهور الذي أطلق صافرات استهجان ضده عند استبداله بالمباراه ، ليخلع قميصه بعنف وينفعل على الجمهور موجهاً لفظاً نابياً له .

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