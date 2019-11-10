تشاكا يخرج عن صمته ويبرر اشتباكه مع الجمهور في موقعة كريستال بالاس
علق لاعب آرسنال جرانيت تشاكا على أزمة اشتباكه مع الجماهير في موقعة كريستال بالاس الإنجليزي قبل اسبوعين والتي أثارت غضب الجماهير بعد انفاعله عليهم بلفظ نابي .
وحاول تشاكا تبرير موقفه قائلاً : عندما أعلن الحكم الرابع عن تغييري ووجدت الجماهير تطلق الصافرات ضدي، شعرت بالأذى، كان الأمر مؤلمًا ومحبطًا للغاية .
وأضاف : بالنسبة لي ما زال رد فعل الجماهير غير مفهوم بالنسبة لي، خاصة بتلك الدرجة من العنف والعداء الشديد .
وتابع: الجماهير جزء من اللعبة، أنا أكن الكثير من الاحترام لهم خاصة في ظل الدعم الذي يقدمونه للاعبين من أجل التغلب على المصاعب .
أما إدارة آرسنال فتحاول السيطرة على الموقف والإحتفاظ باللاعب قائد الفريق ، إذ أكد المدير الفني للنادي ” أوناي إيمري ” أن النادي بحاجة إلى لاعب بقيمة تشاكا لكنه لا يعلم إن كان اللاعب مستعد لخوض المباريات القادمة أم لا .
وأضاف : لابد أنيكون جاهز ذهنياً 100% واعتقد أن الوقت هو من يعطي الحل .
وكان اللاعب قد اشتبك مع الجمهور الذي أطلق صافرات استهجان ضده عند استبداله بالمباراه ، ليخلع قميصه بعنف وينفعل على الجمهور موجهاً لفظاً نابياً له .
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