«الغذاء والدواء» تكشف أسباب حجب صلاحية السجائر

عادل الحربي(صدى):

بررت الهيئة العامة للغذاء والدواء سبب حجب تاريخ التصنيع على” علب السجائر ” ونسب النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون.

وعن ذلك، قالت الهيئة: ” إن منتجات التبغ لا تعد صالحة للاستخدام إطلاقًا بغض النظر عن تاريخ تعبئتها ” ، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وأوضحت الهيئة أن توجيهات منظمة الصحة العالمية أكدت أن محتوى السجائر ومنتجات التبغ من المكونات الضارة والسامة، لا يعكس حقيقة ما يتلقاه المدخن منها، وتستخدم الشركات هذه البيانات لتضليل المستهلكين.

أما عن توحيد تصميم علب السجائر وما يمكن أن يسببه في فتح باب الغش التجاري، قالت الهيئة: ” يوجد ما يسمى بالطابع الضريبي أو الرقمي لمنتجات التبغ، والغرض منه تتبع السلع للقضاء على الاتجار غير المشروع والتهرب الضريبي ” .