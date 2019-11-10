«حقوق الإنسان» تزيح الستار عن الحقوق التعاقدية للعمالة المنزلية

عادل الحربي(صدى):

عرض الحساب الرسمي لهيئة حقوق الإنسان، اليوم، سلسلة تغريدات حول العلاقة بين صاحب العمل والعامل فيما يخص العمالة المنزلية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجوز لعمال الخدمة المنزلية، الحصول على يوم للراحة الأسبوعية؛ بحسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد، ويلتزم صاحب العمل بأن يتمتع العامل لديه بمدة راحة يومية لا تقل عن تسع ساعات.

وأوضحت: يستحق عمال الخدمة المنزلية -ومَن في حكمهم- مكافأة نهاية خدمة، قيمتها أجر شهر، إن أمضى 4 سنوات متتالية لدى صاحب العمل، كما

يُمنع تشغيل عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم في غير العمل المتفق عليه، أو في الأعمال الخطرة التي تهدد صحتهم أو سلامتهم أو تمس كرامتهم.