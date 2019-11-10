ميجان ماركل حامل للمرة الثانية بعد ظهورها ببطن بارزة

لندن (صدى):

جذبت دوقة ساسكس ميجان ماركل، الأنظار أثناء حضورها Royal British Legion Festival of Remembrance، بقاعة ألبرت الملكية، بعد ظهورها ببطن بارزة مرتدية فستانًا من اللون الأسود.

وظهرت ماركل وهي تضع يدها طيلة الحفل على بطنها، وهو نفس الأسلوب الذي كانت تنتهجه أثناء حملها في نجلها آرتشي، مما شكّك في حملها الثاني.

وجاء الحديث عن حمل ميغان ماركل الثاني، بعدما ذكرت الخبيرة الملكية ميلاني بروملي قبل أشهر قليلة إنّ ادوقة ساسكس والأمير هاري، يستعِدّان للإعلان عن حملٍ ثانٍ “قريباً جداً”.