نشرة الاكتتاب تحسم الجدل بشأن امتلاك أرامكو النفط الخام في باطن الأرض  

علي القحطاني(صدى):

أزاحت نشرة أرامكو الستار عن العديد من المعلومات التي كانت مثار جدل خلال الفترات الماضية.

وأوضحت النشرة أن جميع الموارد الطبيعية داخل المملكة “بما في ذلك المواد الهيدروكربونية” ملك للدولة بموجب النظام، حيث منحت الحكومة بموجب اتفاقية الامتياز للشركة الحق الحصري في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المملكة وتطويرها وإنتاجها باستثناء المواد الهيدروكربونية الموجودة في المناطق المستثناة.

وتعد أي إشارة في هذه النشرة إلى احتياطيات، النفط الخام والمكثفات أو الغاز الطبيعي أو غير ذلك من المواد الهيدروكربونية، هي إشارة إلى احتياطيات مملوكة للدولة، والتي يحق للشركة استغلالها وتطويرها بموجب اتفاقية الامتياز واستثناء الاحتياطيات التي يحق لأي جهات أخرى تطويرها، والتي تشمل شركة أرامكو لأعمال الخليج، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأرامكو تعمل في المنطقة المقسومة بين المملكة و الكويت.